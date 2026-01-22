Ciclone Harry | CNA Sicilia chiede interventi immediati per imprese e comunità in ginocchio

Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte imprese e comunità in Sicilia si trovano in difficoltà. La CNA Sicilia chiede interventi tempestivi da parte delle istituzioni per supportare la ripresa economica e ricostruire il tessuto sociale colpito dall’emergenza, evidenziando la necessità di risposte concrete e immediate per fronteggiare questa situazione critica.

Di fronte all'emergenza senza precedenti scatenata dal ciclone Harry, che ha colpito vaste aree della Sicilia, la CNA Sicilia lancia un appello urgente al Governo regionale e nazionale. "Le imprese, gli artigiani, i commercianti, i cittadini e i Comuni colpiti non possono aspettare.

Ciclone Harry, devastate Sicilia e Sardegna: onde record e costa in ginocchioIl ciclone Harry ha causato significativi danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, portando piogge intense, mareggiate e venti forti.

Ciclone Harry devasta la Sicilia: Anci e CNA chiedono intervento straordinario e ricostruzione urgenteDopo il passaggio del ciclone Harry, molte zone della Sicilia, in particolare le isole minori e alcune province, hanno subito danni significativi.

