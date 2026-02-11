Pesaro, 11 febbraio 2026 – I venditori del mercato settimanale di Pesaro chiedono di tornare al Carducci. Dopo 16 anni, molti di loro si dicono insoddisfatti del trasferimento al San Decenzio e vogliono riprendere il più tradizionale punto vendita nel centro storico. La richiesta è forte e chiara: “Riportateci al Carducci, si guadagna 10 volte tanto”.

Pesaro, 11 febbraio 2026 – “ Vogliamo tornare al Carducci. Basta con il San Decennio. Dopo 16 anni possiamo dire che il trasferimento del mercato settimanale fuori dal centro storico è stato fallimentare. Siamo pronti a difendere quello che di questa tradizione, una volta importante, è rimasto”. Valerio Tamburini, referente degli ambulanti del mercato cittadino, lancia la bomba: tornare alla dislocazione su piazzale Carducci e via La Marca, perché il trasferimento sarebbe stata la causa dei problemi di oggi. “Lo dicono i numeri – ribadisce Tamburini –: abbiamo perso per strada 100 licenze, riconsegnate in Comune perché a stare a San Decenzio non c’è convenienza economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato, fuga dal San Decenzio: “Riportateci al Carducci, si guadagna 10 volte tanto”

