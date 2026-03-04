Perugia ubriaca e molesta in centro | arrivo dei poliziotti le suona anche il braccialetto contro lo stalking

A Perugia, una donna di 48 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver molestato persone in centro, nonostante fosse sottoposta a un divieto di avvicinamento e avesse un braccialetto elettronico. L’intervento è avvenuto quando la donna, visibilmente ubriaca, ha continuato a disturbare la gente, ignorando le restrizioni in atto. Il suo comportamento ha portato all’arresto e al controllo del dispositivo di localizzazione.

Ubriaca, molesta e dove non doveva essere. La polizia di Perugia ha arrestato una 48enne, già sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per aver violato il provvedimento e le prescrizioni relative all'uso del braccialetto elettronico. Tutto è partito da una chiamata al 112, il numero unico per le emergenze, che segnalava una "donna molesta" in centro storico. Gli agenti sono intervenuti e hanno trovato la 48enne "in evidente stato di ebbrezza". Poco dopo è partito l'allarme del dispositivo anti stalking che indossava.