Chivu ribalta l’Inter | 6 novità e un esordio col Lecce! C’è un osservato speciale sul mercato

Chivu apporta sei novità e un esordio con l’Inter contro il Lecce, in vista del recupero al ‘Meazza’. Dopo il pareggio con il Napoli, la squadra nerazzurra si prepara a riprendere il campionato con nuove scelte tattiche e un’attenzione particolare sul mercato. L’obiettivo è consolidare la posizione in classifica e riprendere il ritmo, affrontando i salentini con rinnovata determinazione.

La squadra nerazzurra chiamata a ripartire in campionato dopo il pareggio con il Napoli: le scelte di Chivu in vista del recupero del ‘Meazza’ contro i salentini L’ Inter riparte dal Lecce dopo lo scoppiettante 2-2 nel big match di domenica a San Siro contro il Napoli. I nerazzurri conservano tre punti di vantaggio sui cugini del Milan e un +4 in classifica sul terzetto composto dai partenopei, dalla Juventus e dalla Roma. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Tutto questo in attesa dei recuperi di campionato in programma tra oggi e domani, che vedranno in campo ovviamente anche i cugini rossoneri e il Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chivu ribalta l’Inter: 6 novità e un esordio col Lecce! C’è un osservato speciale sul mercato Leggi anche: Mainoo è un osservato speciale a Napoli, ma col mercato a saldo zero è difficile possa arrivare a titolo definitivo Leggi anche: Mercato Inter, interesse per Saibari: il talento marocchino del PSV osservato speciale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. «Sì, sì, tutta la vita. E sottolineo tutta la vita». Nicola Berti non ha dubbi: oggi Chivu è meglio di Conte e Simone Inzaghi, e lo dice senza giri di parole. L’ex centrocampista nerazzurro si diverte a ribaltare i ruoli nell’intervista, lanciando domande e provocazioni: facebook TS - Da Napoli-Inter a #Inter-Napoli, la situazione si è ribaltata: Chivu cerca il successo che manca da tre anni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.