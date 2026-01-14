Chivu ribalta l’Inter | 6 novità e un esordio col Lecce! C’è un osservato speciale sul mercato

Chivu apporta sei novità e un esordio con l’Inter contro il Lecce, in vista del recupero al ‘Meazza’. Dopo il pareggio con il Napoli, la squadra nerazzurra si prepara a riprendere il campionato con nuove scelte tattiche e un’attenzione particolare sul mercato. L’obiettivo è consolidare la posizione in classifica e riprendere il ritmo, affrontando i salentini con rinnovata determinazione.

La squadra nerazzurra chiamata a ripartire in campionato dopo il pareggio con il Napoli: le scelte di Chivu in vista del recupero del ‘Meazza’ contro i salentini L’ Inter riparte dal Lecce dopo lo scoppiettante 2-2 nel big match di domenica a San Siro contro il Napoli. I nerazzurri conservano tre punti di vantaggio sui cugini del Milan e un +4 in classifica sul terzetto composto dai partenopei, dalla Juventus e dalla Roma. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Tutto questo in attesa dei recuperi di campionato in programma tra oggi e domani, che vedranno in campo ovviamente anche i cugini rossoneri e il Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

