Mercato Inter Norton-Cuffy l’osservato speciale | ecco perché un suo arrivo già a gennaio non è fantasia!

Norton-Cuffy, giovane promessa del mercato Inter, si distingue in vista della partita contro il Genoa, attirando l’attenzione come possibile rinforzo già a gennaio. La sua crescita e le prestazioni recenti alimentano le speculazioni sul futuro trasferimento, rendendolo uno dei nomi più caldi nel mirino dei nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, Norton-Cuffy l’osservato speciale oggi contro il Genoa: ecco perché un suo arrivo già a gennaio non è fantasia!. I rapporti diplomatici tra Genova e Milano non sono mai stati così floridi. L’asse di mercato tra il Grifone e la Beneamata si è consolidato nel tempo attraverso operazioni intelligenti che hanno soddisfatto entrambe le parti, come dimostrato dal recente affare Josep Martinez. Da questo solido presupposto parte l’analisi odierna del Corriere dello Sport, che ipotizza un nuovo, intrigante capitolo in questa collaborazione. Nel mirino della dirigenza di Viale della Liberazione è finito Brooke Norton-Cuffy, il possente esterno destro inglese classe 2004 che si sta mettendo in luce con la maglia rossoblù. Internews24.com

Inter, Norton-Cuffy osservato speciale: nome caldo addirittura per gennaio - Il nome dell'esterno del Genoa è sul taccuino dei dirigenti nerazzurri Inter da tempo secondo il quotidiano in edicola oggi ... fcinter1908.it