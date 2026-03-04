Perché un My Little Pony è diventato l’invito alla sfilata parigina di Stella McCartney

Un My Little Pony colorato e profumato è diventato l'elemento principale dell'invito ufficiale alla sfilata parigina di Stella McCartney. L'immagine ha fatto il giro dei social network, attirando l'attenzione di molti utenti e generando numerosi commenti. L'invito ha suscitato curiosità e ha portato l'attenzione sulla partecipazione della stilista all'evento di moda.

Sui social è diventato virale l'invito alla sfilata parigina di Stella McCartney, il motivo? È un My Little Pony colorato e profumato.

