La leggerezza della sfilata di Dior | un invito alla speranza

La sfilata di Dior si è svolta alle Tuileries, con la presentazione della collezione firmata da Jonathan Anderson. La passerella ha mostrato abiti morbidi e leggeri, con un uso di toni delicati e atmosfere balsamiche. Il bacino ottagonale è stato trasformato in uno stagno, creando un’immagine di leggerezza e freschezza che invita a sperare.

Morbida, lieve, balsamica. È un lessico quasi epidermico ma perfetto per raccontare Dior firmato Jonathan Anderson alle Tuileries, dove il bacino ottagonale viene trattato come uno stagno e lo stagno come un'idea. Non un'idea qualsiasi: un richiamo alle Ninfee di Monet, cioè a quella pittura che non seduce con un soggetto, ma con un metodo. Un pomeriggio al sole, con Monet e Monsieur Dior. C'è un punto storico che è un filone narrativo perfetto: il museo ricorda che l'offerta delle Ninfee allo Stato viene fatta come simbolo di pace il giorno dopo l'armistizio dell'11 novembre 1918. Questa genealogia rende la citazione delle Ninfee qualcosa di più di un'estetica "acquatica": è un gesto politico, la costruzione di un luogo per riprendere fiato.