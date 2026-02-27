Così il nastro Web è diventato hair style di stagione alla sfilata Gucci

Durante la sfilata Gucci AutunnoInverno 2026, firmata da Demna, il look dei capelli ha attirato l’attenzione. Il nastro Web è diventato un elemento di stile, trasformandosi in un hairstyle di stagione. La passerella ha mostrato come anche il settore beauty si sia evoluto, integrandosi con le tendenze della moda e contribuendo a creare un nuovo linguaggio visivo.

Alla sfilata Gucci AutunnoInverno 2026 firmata da Demna non è stata solo la moda a cambiare tono. Anche il linguaggio beauty si è trasformato, diventando parte integrante della narrazione. Lo show ha mostrato un universo in cui abiti, volti e capelli raccontano lo stesso messaggio. L'immaginario romantico e quasi onirico che per anni ha accompagnato il marchio lascia spazio a una concretezza più diretta. Le persone che attraversano la passerella non sembrano figure lontane ma individui reali, ognuno con una propria identità estetica. Tagli diversi, colori differenti, acconciature personali e make up non uniformati. L'idea di una bellezza costruita in serie scompare.