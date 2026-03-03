Una donna di 35 anni residente a Mestrino è stata denunciata dai carabinieri del Radiomobile di Padova per aver sferrato una gomitata in faccia a una cassiera prima di fuggire con tre bottiglie di vino. La donna è accusata di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con la sua denuncia.

I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno denunciato una cittadina straniera di 35 anni residente a Mestrino, ritenuta responsabile dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, 2 marzo, al supermercato Pam di via San Francesco. L'indagata, dopo aver prelevato dagli scaffali tre bottiglie di vino bianco, si è avvicinata alle casse per effettuare il pagamento. La commessa, in ottemperanza alla vigente ordinanza comunale che vieta ai supermercati la vendita di alcolici dopo le 20, ha informato la cliente dell’impossibilità di procedere con l’acquisto. A quel punto la donna, visibilmente agitata, ha assunto un atteggiamento minaccioso: ha riposto le bottiglie all’interno di un voluminoso borsone e si è diretta verso l’uscita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Pistola puntata in faccia alla cassiera, si fa consegnare i soldi e scappa

Coltello alla gola della cassiera e fuga: arrestato per una rapina a Marchirolo avvenuta a dicembreMarchirolo (Varese), 29 gennaio 2025 – È finito in carcere un 42enne italiano, ritenuto l’autore del colpo messo a segno il 7 dicembre 2025...

Una raccolta di contenuti su Gomitata in faccia alla cassiera e fuga...

Discussioni sull' argomento Gomitata in faccia alla cassiera e fuga con tre bottiglie di vino; Zaniolo, sangue dal naso dopo una gomitata in faccia di Vitik: si accendono gli animi durante Bologna-Udinese; Irlanda, straniero colpisce al volto una donna a caso, la fa svenire e le rompe l'orbita oculare. Caccia all'uomo; Profondo rosso, l’Udinese rimedia a Bologna la terza sconfitta consecutiva.

L’assenza di Davis è pesante come un macigno (zero tiri nello specchio fino al gol), ma sul risultato si allunga l’ombra dell’arbitraggio desolante del signor Marcenaro che ha ignorato una gomitata da espulsione di Vitik al volto di Zaniolo - facebook.com facebook

#Zaniolo, sangue dal naso dopo una gomitata in faccia di Vitik: si accendono gli animi durante #Bologna- #Udinese x.com