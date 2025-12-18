Durante una vivace discussione a Mattino 5, Gennaro Cassese e Fabrizio Gallo si confrontano su errori investigativi e nuove ipotesi riguardo l’omicidio di Chiara Poggi. Tra tensioni e accuse di omissioni, emergono dubbi sul percorso delle indagini, con una sorprendente ipotesi che potrebbe cambiare la narrazione dei fatti. Un dibattito acceso che riaccende l’attenzione sul caso e le sue incognite ancora irrisolte.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma perché non ammettete di aver fatto delle ‘cappellate’?”: botta e risposta tra Cassese e Gallo a Mattino 5. La nuova ipotesi: “Chiara potrebbe non aver dormito da sola”

Momenti di tensione a Mattino 5 tra il colonnello Gennaro Cassese e l’avvocato Fabrizio Gallo. Ospite nello studio di Federica Panicucci nella puntata andata in onda il 17 dicembre, l’ex comandante dei Carabinieri di Vigevano, che fu tra i primi ad analizzare la scena del crimine dopo l’omicidio di Chiara Poggi, tenta di chiarire che cosa è successo durante le diverse fasi delle investigazioni da lui condotte all’epoca. Ed è proprio sulla base di questa ricostruzione che l’avvocato di Massimo Lovati accusa il colonnello: “Avete fatto dei danni dal punto di vista investigativo”. Scontro Cassese-Gallo in diretta a Mattino 5: “Ammettete i vostri orrori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: “Chiara non ha dormito da sola”. Garlasco, l’ipotesi sulla notte prima dell’omicidio

Leggi anche: Garlasco, Francesco Marchetto accusa Gennaro Cassese di aver "fatto fare ai carabinieri 4 verbali falsi"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Balzarini ammette | Spalletti perché gli esperimenti proprio a Napoli? La Juve non è attrezzata per fare molta strada in Europa e non è all’altezza per puntare allo Scudetto.

"È tempo di non ammettere più distinguo o reticenze nella condanna a ogni forma di antisemitismo, perché da lungo tempo si assiste a una inaccettabile sottovalutazione dell'antisemitismo di stampo islamista e di quello connesso alla volontà di cancellazione - facebook.com facebook