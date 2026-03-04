Peraboni Ieg | Spazio alla tecnologia dell’auto elettrica

Un rappresentante di Ieg ha dichiarato che la manifestazione si impegna ogni anno a mostrare le novità e gli sviluppi del settore automobilistico elettrico in Italia, riflettendo le tendenze e le evoluzioni più recenti avvenute nel corso dell'ultimo anno. La fiera si concentra sull’esposizione di tecnologie e innovazioni legate alle auto a zero emissioni, offrendo uno spazio dedicato a questo settore in rapida crescita.

(Adnkronos) – “Questa manifestazione cerca costantemente ogni anno di rappresentare quello che si verifica nel paese l'anno prima. Il tema dell'auto elettrica sta acquisendo uno spazio con un approccio meno dogmatico ed ideologico e più pratico. Abbiamo voluto dare spazio a questa tecnologia e a tutta la tecnologia che vi gira intorno”. Lo afferma Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg – Italian Exhibition Group, presente a ‘Key – The energy transition expo’, manifestazione alla Fiera di Rimini fino al 6 marzo. Quanto al nuovo piano industriale dice: “Faremo leva su quello che sappiamo fare meglio, cioè fare fiere, ed in particolare lanciare fiere nuove. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Vicenzaoro 2026, Peraboni (Ieg): "Nuovo padiglione darà nuova vita a kermesse"

Renault 4 E-Tech: l’icona che torna elettrica con più spazio e più tecnologiaRiportare in vita un nome come Renault 4 è un’operazione delicata, quasi chirurgica.

Aggiornamenti e notizie su Peraboni Ieg Spazio alla tecnologia....

Peraboni (Ieg): Spazio alla tecnologia dell'auto elettricaRimini, 4 mar. (Adnkronos) - Questa manifestazione cerca costantemente ogni anno di rappresentare quello che si verifica nel paese l'anno prima. Il ... iltempo.it

Vicenzaoro 2026, Peraboni (Ieg): Nuovo padiglione darà nuova vita a kermesseQuesta è un'edizione significativa perché chiude il ciclo delle manifestazioni che abbiamo fatto con delle tensostrutture, che hanno ospitato 300 espositori nelle tensostrutture. Siamo sold out da ... adnkronos.com