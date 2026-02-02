Renault 4 E-Tech | l’icona che torna elettrica con più spazio e più tecnologia

Renault 4 torna in versione elettrica, ma questa volta promette anche più spazio e tecnologia. La casa francese ripropone un’auto simbolo, cercando di unire il fascino del passato con le esigenze di oggi. La sfida è grande: convincere chi ha vissuto l’auto negli anni passati e attrarre chi cerca un’auto compatta, moderna e sostenibile. La nuova Renault 4 E-Tech si presenta come un mix tra nostalgia e innovazione, pronta a inserirsi nel mercato delle elettriche con un carattere tutto suo.

Riportare in vita un nome come Renault 4 è un'operazione delicata, quasi chirurgica. Non basta un richiamo stilistico o un badge nostalgico per convincere chi quell'auto l'ha vissuta davvero, e allo stesso tempo serve un prodotto credibile per chi oggi guarda a un'elettrica compatta come alternativa concreta alla mobilità tradizionale. La nuova Renault 4 E-Tech nasce proprio con questo obiettivo: reinterpretare lo spirito dell'antenata in chiave moderna, trasformandola in una crossover compatta a zero emissioni, pratica, spaziosa e facile da guidare. Basata sulla piattaforma AmpR Small condivisa con la Renault 5 elettrica, la 4 E-Tech si posiziona un gradino più in alto per dimensioni, versatilità e capacità di carico, puntando a un utilizzo più familiare e turistico.

