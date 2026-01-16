Vicenzaoro 2026 Peraboni Ieg | Nuovo padiglione darà nuova vita a kermesse

Vicenzaoro 2026 rappresenta una tappa importante per il settore orafo, con il nuovo padiglione che ridisegna il layout della manifestazione. Peraboni di Ieg sottolinea come questa evoluzione offrirà nuove opportunità e una rinnovata vivacità alla fiera, chiudendo il ciclo delle edizioni precedenti ospitate in tensostrutture. L’evento si conferma così come un punto di riferimento per espositori e visitatori, rafforzando la sua posizione nel panorama internazionale.

Vicenza, 16 gen. (Adnkronos) - "Questa è un'edizione significativa perché chiude il ciclo delle manifestazioni che abbiamo fatto con delle tensostrutture, che hanno ospitato 300 espositori nelle tensostrutture. Siamo sold out da tempo, quindi non possiamo dire che stiamo crescendo. Siamo pieni fino a quando, a settembre, avremo un nuovo padiglione, il quale darà nuova vita ad una fiera che ha ormai 71 anni". Così Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg - Italian Exhibition Group, intervenendo alla giornata inaugurale di Vicenzaoro January 2026, la fiera che da oltre 70 anni riunisce l'intera filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero, in svolgimento a Vicenza fino al 20 gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

