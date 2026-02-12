Gratteri | Al referendum voteranno ' sì' imputati e massoneria deviata

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”. Nel frattempo, Gratteri dice che chi voterà “No” sono le persone perbene, convinte che la legalità sia l’unico modo per cambiare la Calabria. La polemica si accende in una regione dove le tensioni sulla politica e la giustizia sono sempre alte.

"È certo che per il 'No' voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'Sì', ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Così il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, in una intervista video rilasciata al Corriere della Calabria, risponde a Lucia Serino che gli chiede se ritenga che "territori storicamente un po' trascurati dall'amministrazione dello Stato, come la Calabria, siano istintivamente sabotatori di tutto ciò che è l'amministrazione dello Stato, quindi anche del sistema della legalità".🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Gratteri Referendum Gratteri, il video choc: "Voteranno Sì indagati e massoneria deviata" Nicola Gratteri finisce di nuovo sotto i riflettori. Referendum giustizia, Gratteri choc: “Persone perbene per il No, per il Sì massoneria deviata e imputati” Il referendum sulla giustizia divide le persone. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Gratteri insulta milioni di italiani! Noi voteremo Sì! Ultime notizie su Gratteri Referendum Argomenti discussi: Gratteri, al referendum voteranno Si imputati e massoneria deviata. Gratteri, al referendum voteranno Si imputati e massoneria deviataAl referendum sulla Giustizia per il 'no' voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. (ANSA) ... ansa.it Gratteri choc: Voteranno Sì indagati e massoneria deviata. Il video clamorosoAncora una volta, bufera attorno Nicola Gratteri per un nuovo clamoroso scivolone nella sua campagna per il No al prossimo referendum della ... iltempo.it IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA NICOLA GRATTERI, SPIEGA LE RAGIONI DELLA RIMONTA DEI NO AI SONDAGGI SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA GIUSTIZIA - facebook.com facebook #ottoemezzo Il procuratore Nicola Gratteri ha criticato duramente le opposizioni politiche sul tema del referendum sulla giustizia. Secondo Gratteri, molti partiti hanno espresso il loro sostegno solo quando il No ha iniziato a recuperare terreno x.com

