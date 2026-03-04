Pensioni il Tar Umbria bacchetta l’Inps | Sei scatti stipendiali anche per chi va in pensione anticipata

Il Tar dell'Umbria ha stabilito che l'Inps deve riconoscere sei scatti stipendiali anche ai pensionati in via anticipata. La sentenza è arrivata dopo un ricorso di un ex carabiniere che contestava il calcolo della sua indennità di fine servizio. Il tribunale ha accolto le sue ragioni, ordinando all'ente previdenziale di adeguarsi alle disposizioni. La decisione riguarda quindi il metodo di calcolo per chi va in pensione prima del tempo.

Secondo i giudici non c'è differenza tra appartenenti alle forze dell'ordine del settore civile e di quello militare: stessa regola per tutti Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha dato ragione a un ex carabiniere che aveva fatto ricorso contro l'Inps per vedersi riconoscere il giusto calcolo della sua indennità di fine servizio. Dopo una diffida inviata all'ente previdenziale nel maggio 2024 era rimasta senza risposta, il ricorrente aveva deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa per vedersi riconoscere il proprio diritto. Nel costituirsi in giudizio, l'Inps aveva sollevato diverse eccezioni, cercando di sottrarsi alla pretesa del ricorrente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

