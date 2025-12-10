Pensioni perché la Tredicesima INPS 2025 è più bassa della pensione ordinaria?

A dicembre, i pensionati attendono con trepidazione la tredicesima INPS 2025, un'anticipazione che rappresenta un aiuto importante per affrontare le spese di fine anno. Tuttavia, molti si sono chiesti perché l’importo della tredicesima sia inferiore alla pensione ordinaria, generando qualche sorpresa tra i beneficiari.

Con l'arrivo di dicembre pensionati e pensionate attendono la tredicesima Inps come una boccata d'ossigeno per far fronte alle spese di fine anno. Non sempre, però, l'importo erogato dall'INPS coincide con quello della normale mensilità di pensione e questo crea spesso dubbi e malumori. Il motivo non è un errore nei cedolini, ma il risultato di precise regole di calcolo: la tredicesima, infatti, matura mese per mese e può essere ridotta se la pensione è stata percepita solo per una parte dell'anno. A incidere sul valore finale ci sono anche le detrazioni fiscali e l'ammontare del reddito complessivo.

