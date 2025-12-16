Manovra il voto decisivo prima di Natale Le ultime novità anche sulla pensione anticipata
Il Parlamento si prepara a votare la manovra 2026 prima di Natale, in una corsa contro il tempo. Dopo settimane di rallentamenti, il governo Meloni cerca di accelerare i lavori per approvare definitivamente la legge, che include anche novità sulla pensione anticipata, entro il 31 dicembre.
In Senato va in scena una corsa contro il tempo per approvare la manovra 2026. Finora i lavori parlamentari sono andati a rilento e il governo Meloni prova ad accelerare per avere l'ok definitivo del Parlamento sulla legge più importante dell'anno entro il 31 dicembre. I senatori annotano sul.
Manovra 2026, voto in Senato il 23 dicembre. Governo presenta modifiche, ecco le novità
Manovra, la scossa di Palazzo Chigi: meno tagli al cinema e bonus libri - Negli emendamenti del governo le mancette per l'Aci di La Russa jr e Milano
Nuove misure per le imprese: la #manovra cambia ancora, corsa contro il tempo per il voto. Maggioranza soddisfatta: "Legge responsabile". L'opposizione denuncia: "Caos nel governo".
Alla fine, insomma, il Senato voterà in commissione una Manovra di cui avrà capito poco per approvarla poi in aula col solito maxi-emendamento e relativo voto di fiducia, probabilmente entro la fine della settimana. Di Marco Palombi
