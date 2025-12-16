Manovra il voto decisivo prima di Natale Le ultime novità anche sulla pensione anticipata

Il Parlamento si prepara a votare la manovra 2026 prima di Natale, in una corsa contro il tempo. Dopo settimane di rallentamenti, il governo Meloni cerca di accelerare i lavori per approvare definitivamente la legge, che include anche novità sulla pensione anticipata, entro il 31 dicembre.

In Senato va in scena una corsa contro il tempo per approvare la manovra 2026. Finora i lavori parlamentari sono andati a rilento e il governo Meloni prova ad accelerare per avere l'ok definitivo del Parlamento sulla legge più importante dell'anno entro il 31 dicembre. I senatori annotano sul. Today.it

