Pedro Martínez sui tweet contestati | Non erano miei ma rispetto la posizione del club

Pedro Martínez, allenatore del Valencia Basket, ha commentato i tweet contestati dichiarando che non erano suoi, pur aggiungendo di rispettare la posizione del club riguardo alla vicenda. In seguito, ha parlato anche della sconfitta del Valencia in Coppa del Rey, offrendo alcune considerazioni sulla partita e sui risultati della squadra. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in occasione di un evento ufficiale.

Le recenti dichiarazioni di Pedro Martínez, allenatore del Valencia Basket, hanno riacceso il dibattito sulla gestione dei commenti pubblici e sulle contestazioni relative all’arbitraggio. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Coppa del Rey, l’attenzione si è spostata sui contenuti condivisi sui social media e sulla loro provenienza, con il tecnico che chiarisce alcuni aspetti sulla sua attività online. Pedro Martínez ha affermato di non essere stato lui a pubblicare alcuni tweet che avevano suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Ha spiegato che i commenti sono stati inseriti dal suo community manager, precisando che sono state condivise esclusivamente immagini e non messaggi a suo nome. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

