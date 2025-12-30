Mercato Juve | Gatti e Miretti sacrificabili per fare cassa? Qual è la posizione del club sui due giocatori

Il mercato della Juventus si concentra sulla possibilità di cedere Gatti e Miretti, considerati sacrificabili per generare liquidità. Il club non ha dichiarato la loro incedibilità e valuta le offerte in arrivo, mantenendo una posizione aperta rispetto alle trattative. La situazione dei due giovani talenti rimane in evoluzione, in attesa di decisioni definitive in vista delle strategie di mercato della squadra.

che non sono considerati incedibili. In vista del mercato di riparazione, la Juventus ha individuato in Federico Gatti e Fabio Miretti gli unici profili della rosa attualmente considerati sacrificabili per finanziare i nuovi innesti richiesti da Luciano Spalletti. Sebbene la dirigenza stia cercando di piazzare João Mario in Premier League, il basso minutaggio del portoghese rende complicata una cessione a titolo definitivo, spostando l’attenzione su quegli elementi che possono garantire plusvalenze immediate e sostanziose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: Gatti e Miretti sacrificabili per fare cassa? Qual è la posizione del club sui due giocatori Leggi anche: Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità Leggi anche: Gatti Milan: cosa c’è di vero dietro a questo voci e qual è la posizione della Juve sul possibile addio del difensore. La verità! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato Juve, ora tocca a Comolli: Gatti e Miretti sul piatto, Schlager e Frattesi temi caldi; Juventus: Perin può portare Norton-Cuffy e Mandas da Spalletti, Miretti verso la Lazio; Gatti tra Juventus e Milan: decisivo il fattore allenatore?; Calciomercato Juventus: chi può partire davvero a gennaio 2026. Pagina 1 | Calciomercato Juve, ora tocca a Comolli: Gatti e Miretti sul piatto, Schlager e Frattesi temi caldi - E, no, non è vero che la rosa sarebbe difficilmente migliorabile, una considerazione tipica di chi pri ... msn.com

Federico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus - Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e sta pensando a Federico Gatti, che Allegri conosce bene. fanpage.it

Juve, Miretti piace alla Lazio: i bianconeri chiedono 15 milioni di euro - Tornato nelle rotazioni della Juventus dopo l'infortunio, Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, avrebbe attirato le attenzioni della Lazio, club che, a gennaio, proverà a ... tuttojuve.com

Calciomercato Juve, ora tocca a Comolli: Gatti e Miretti sul piatto, Schlager e Frattesi temi caldi - facebook.com facebook

Dalla #Juve in superficie alla brusca frenata mercato, l’analisi Sky: “Rinnovo Forse va in America” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.