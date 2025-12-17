Scontro all' incrocio e auto ribaltata tre feriti

Un incidente impressionante si è verificato al Capitolo, coinvolgendo due vetture all’incrocio tra via Orsi e Viale dell’artigianato. La collisione ha causato il ribaltamento di un’auto e il ferimento di tre persone, che sono state prontamente soccorse. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità, che stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

