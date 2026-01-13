Riforma del condominio | nuova proposta di legge alla Camera punta su trasparenza sicurezza e professionalità degli amministratori

È stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 2692 sulla riforma del condominio, che mira a migliorare trasparenza, sicurezza e professionalità nella gestione condominiale. La legge introduce novità riguardanti la nomina di amministratori e revisori, la gestione contabile, la tutela della sicurezza degli edifici e la protezione dei dati personali, aggiornando le norme esistenti per un quadro più chiaro e affidabile.

È stata formalmente pubblicata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 2692 che ridefinisce in modo dettagliato la disciplina condominiale, introducendo novità su nomina e attribuzioni di amministratori e revisori, gestione contabile, sicurezza degli edifici e protezione dei dati personali. Tra gli obiettivi principali, ridurre i contenziosi, rafforzare la trasparenza e valorizzare il ruolo di amministratori qualificati. Revisore condominiale obbligatorio e rendiconto certificato.

Riforma del condominio. “Nuove regole e competenze per abbattere cause e liti” - Presentata la Proposta di legge: rivoluzione per la figura dell’amministratore e più spazio ai giovani. lanazione.it

