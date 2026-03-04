Paziente dà in escandescenze e danneggia alcuni arredi alla psichiatria di Empoli

Lunedì 2 marzo, nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, un paziente ha dato in escandescenze danneggiando alcuni arredi. L’episodio si è verificato nel reparto di diagnosi e cura (Ufc Sma), coinvolgendo direttamente il soggetto in cura. Nessuna altra persona è rimasta ferita durante l’accaduto. La situazione è stata gestita dal personale sanitario presente in quel momento.

Per riportare la calma è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo l'uomo si è tranquillizzato EMPOLI – Lunedì (2 marzo) nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura (Ufc Sma) dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, si è verificato un episodio legato alla condizione clinica di un paziente ricoverato. In un momento di forte agitazione la persona ha danneggiato alcuni arredi presenti nei locali del reparto. Il personale è intervenuto subito. Ha messo in sicurezza gli altri pazienti e se stesso, seguendo le procedure previste in queste situazioni. Per riportare la calma è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

