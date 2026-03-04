Gyeong-rok lavora come addetto allo smistamento dei pacchi in un grande magazzino e un giorno incontra Mi-jung, una ragazza che cerca di nascondersi agli occhi degli altri e mette da parte il proprio aspetto. La loro relazione si sviluppa tra momenti di intimità e silenzi carichi di significato, mentre entrambi si confrontano con le proprie emozioni e fragilità. La storia si svolge in un contesto quotidiano, senza altri personaggi principali coinvolti.

Gyeong-rok lavora come addetto allo smistamento dei pacchi per un grande magazzino. Proprio sul posto di lavoro ha modo di imbattersi nella misteriosa Mi-jung, ragazza che cerca di nascondersi il più possibile allo sguardo altrui, trascurando il suo aspetto fisico. Yo-han, un loro collega dall’indole estremamente socievole, diventa amico del primo e cerca di fare da Cupido per aiutarlo a conquistare la fiducia della seconda, non abituata a ricevere certe attenzioni. Tra i protagonisti di Pavana si sviluppa un rapporto tenero che cresce giorno dopo giorno e fuori da quegli spazi sotterranei dove si vedono ogni mattina troveranno finalmente quella luce reciproca che li aiuterà a conoscere l’altro e, di rimando, ulteriormente loro stessi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pavana: una delicata e struggente storia d’amore – Recensione

Leggi anche: Immagini dal Sannio: Fonzo e Delicata, un amore struggente e leggendario

La struggente storia d’amore di TestoriLa struggente e misteriosa storia d’amore tra Giovanni Testori e il mercante d’arte e gallerista francese Alain Toubas, ispirata alla loro inedita...

Una selezione di notizie su Pavana una delicata e struggente storia....

Argomenti discussi: 'Pavana' il ritmo segreto del desiderio.

Pavana: una delicata e struggente storia d’amore – RecensioneUna storia di primi amori all’insegna della speranza, anche se il finale è più amaro del previsto e potrebbe non piacere a tutti. Certo da tempo la cinematografia sudcoreana ci ha abituato a racconti ... superguidatv.it

Pavana: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su NetflixPavana film: dramma coreano diretto da Lee Jong-pil, disponibile su Netflix. Trama, cast completo, finale e location delle riprese. maridacaterini.it