La struggente storia d’amore di Testori

La storia d’amore tra Giovanni Testori e Alain Toubas, mercante d’arte francese, rivela un legame intenso e nascosto. Attraverso la corrispondenza inedita tra i due, si svela un racconto di emozioni profonde e di incontri segreti. Questa vicenda, portata in scena al teatro Tina Mezzadri di Brescia, invita a riflettere sulla complessità dei sentimenti e sulla forza delle connessioni invisibili.

La struggente e misteriosa storia d’amore tra Giovanni Testori e il mercante d’arte e gallerista francese Alain Toubas, ispirata alla loro inedita corrispondenza, arriva sul palco del teatro Tina Mezzadri di Brescia. È “Per sempre” il primo titolo in scena nel 2026 per la 52ª stagione del Ctb, dal 7 all’11 gennaio, tutti i giorni alle ore 20.30, la domenica alle ore 15.30. Lo spettacolo vede una drammaturgia composta da testi tratti da lettere e cartoline inedite di Giovanni Testori ad Alain Toubas, I Trionfi di Giovanni Testori, dediche private di Giovanni Testori ad Alain Toubas. La fitta corrispondenza tra Testori e l’amato Toubas, composta da lettere scritte in francese (a oggi mai tradotte, trascritte né pubblicate), disegni e cartoline, mette in luce un amore straripante e a tratti ricattatorio, un’umanità disarmante e inedita, un lato dello scrittore di Novate Milanese ai più sconosciuto che offre la possibilità di rileggere parte della sua opera con uno sguardo nuovo, originale e contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

