Immagini dal Sannio | Fonzo e Delicata un amore struggente e leggendario

A pochi giorni da San Valentino, torna a farsi vivo il racconto di Fonzo e Delicata, due giovani che hanno scritto una storia d’amore che ancora fa battere il cuore di molti nel Sannio. La loro vicenda, anche se avvolta dalla leggenda, è reale e vissuta, e continua a essere raccontata tra le vie e le piazze del luogo. Lei, dolce e leggera, lui, deciso e appassionato, si sono incontrati in un modo semplice ma indimenticabile, lasciando un segno che nessuno ha mai potuto cancellare. La loro

A ridosso di San Valentino, ecco una storia romantica e leggendaria. Si tratta di una leggenda molisana anche se in realtà è una storia vera e vissuta, molto sentita e amata dalle nuove generazioni, bellissima e struggente testimonianza di amore puro e giovanile contrastato con la forza. Sembra addirittura che, secondo alcuni studi condotti dall'Associazione Trinitari e Crociati, sia stata di ispirazione a William Shakespeare nella redazione dell'intramontabile Romeo e Giulietta. È risaputo, infatti, che le prime commedie shakespeariane furono influenzate dallo stile italiano, prettamente classico, e che dal 1594 presero la via del romanticismo, sovente con toni tragicomici.

