Vallese | deraglia treno tra Goppenstein e Briga feriti e traffico interrotto Indagini in corso sulle cause

Deragliamento nel Vallese: un treno fuori binari, feriti e l’ombra sulla sicurezza ferroviaria svizzera. Un treno è deragliato oggi, 16 febbraio 2026, nel Cantone Vallese, in Svizzera, tra le località di Goppenstein e Briga. L’incidente sulla linea ferroviaria Frutigen-Briga ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri e ha immediatamente mobilitato le autorità e i soccorsi. Le cause del deragliamento sono al momento sconosciute e oggetto di indagine. La dinamica dell’incidente e il soccorso immediato. La polizia cantonale del Vallese è stata allertata in mattinata per il deragliamento del convoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una valanga ha investito i binari tra Goppenstein e Briga, causando il deragliamento di un treno e lasciando alcuni passeggeri feriti.

