Vallese | deraglia treno tra Goppenstein e Briga feriti e traffico interrotto Indagini in corso sulle cause
Un treno è uscito dai binari tra Goppenstein e Briga nel Vallese, causando diversi feriti e interrompendo il traffico ferroviario. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato l’incidente, mentre i soccorritori stanno lavorando sul posto per aiutare i feriti e mettere in sicurezza la zona. La linea ferroviaria è stata chiusa temporaneamente, lasciando molti pendolari senza possibilità di viaggiare.
Deragliamento nel Vallese: un treno fuori binari, feriti e l’ombra sulla sicurezza ferroviaria svizzera. Un treno è deragliato oggi, 16 febbraio 2026, nel Cantone Vallese, in Svizzera, tra le località di Goppenstein e Briga. L’incidente sulla linea ferroviaria Frutigen-Briga ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri e ha immediatamente mobilitato le autorità e i soccorsi. Le cause del deragliamento sono al momento sconosciute e oggetto di indagine. La dinamica dell’incidente e il soccorso immediato. La polizia cantonale del Vallese è stata allertata in mattinata per il deragliamento del convoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Una valanga ha investito i binari tra Goppenstein e Briga, causando il deragliamento di un treno e lasciando alcuni passeggeri feriti.
Un treno è uscito dai binari tra Goppenstein e Briga, nel canton Vallese, causando alcuni feriti.
Incidente ferroviario nel Cantone Vallese: nella mattina del 16 febbraio è deragliato un treno regionale, appena uscito da una galleria, a Ferden, nei pressi del comune di Goppenstein, nella regione alpina del Lötschberg, nota per il suo tunnel ferroviario di 34,
