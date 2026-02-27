Il video del tram che deraglia a Milano | si piega su un fianco poi sull'altro e si schianta contro un palazzo

Un tram della linea 9 a Milano si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto. Il video, ripreso dalla dash cam di un tassista, mostra il mezzo che si piega prima su un fianco e poi sull’altro prima di impattare contro l’edificio. L’incidente è stato documentato da riprese visive che evidenziano la scena nel tratto urbano interessato.

Lo schianto del tram della linea 9 contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è stato filmato dalla dash cam di un tassista. Il convoglio ha svoltato all'improvviso e, dopo essersi inclinato, ha impattato sulla vetrina di un negozio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

VIDEO Caos a Milano: un tram deraglia e si schianta contro un palazzoQuesto pomeriggio un tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto, a Milano, mentre procedeva da Piazza Repubblica verso Porta Venezia.

VIDEO Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo. Un morto e più di 20 feritiÈ di un morto e oltre venti feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio provvisorio dopo il deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in zona...

Il deragliamento del tram in diretta, il video ripreso dal taxi: il mezzo fuori controllo curva all’improvviso e si schiantaL’incidente di un mezzo della linea 9 in viale Vittorio Veneto, che si inclina e ondeggia mentre gira fuori dai binari. Una voce dal video della dash cam che ha ripreso la scena: Ma il rider è vivo? ... quotidiano.net

Il momento esatto del deragliamento del tram a Milano videoNel video il momento esatto del deragliamento del tram in viale Vittorio Veneto a Milano, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 39. Un ferito è stato trasportato in ospedale i ... tg.la7.it

Un tram della linea 9 è deragliato a #Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il #tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, perché è uscito dai binari Ipotesi attraversamento di un pedone e i dubbi sulla velocità: indagini per omicidio e lesioni colposi x.com