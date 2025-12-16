Infortunio Dumfries i tempi di recupero dopo l’operazione | ecco quali partite dovrebbe saltare
Dopo l'infortunio subito, Dumfries si prepara al suo percorso di recupero post-operatorio. Sono emerse le prime stime sui tempi di assenza e le partite che potrebbe saltare. Ecco le informazioni principali sui tempi di recupero e le eventuali gare in cui potrebbe essere assente.
di Angelo Ciarletta Infortunio Dumfries, arrivano i primi rumors sui tempi di recupero dopo l’intervento chirurgico. Ecco quali partite dovrebbe saltare l’esterno olandese. Dopo tante voci ed indiscrezioni, purtroppo è arrivata una brutta notizia sul fronte infortunio Dumfries in casa Inter. Il calciatore olandese infatti si è operato per risolvere il problema al piede che lo teneva ai box già da diverse settimane. Di conseguenza sono iniziate a circolare le prime voci riguardanti i tempi di recupero. Ad esempio Daniele Mari, sul proprio profilo X, ha scritto che l’esterno destro dovrebbe tornare in campo solamente a marzo inoltrato. Internews24.com
