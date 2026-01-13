Infortunio Calhanoglu lungo stop per il turco? Ecco quali partite dovrebbe saltare

L'infortunio di Hakan Calhanoglu ha suscitato interesse tra i tifosi e gli esperti, sollevando dubbi sulla durata dell'assenza e sulle partite che potrebbe perdere. In questo articolo, analizzeremo le informazioni disponibili sulle sue condizioni e le prossime gare in programma, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulla situazione del centrocampista turco.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento d’oro della Beneamata viene bruscamente interrotto da una notizia che gela i tifosi e complica i piani tecnici per le prossime settimane. Hakan Calhanoglu, straordinario regista turco e fulcro insostituibile della manovra nerazzurra grazie alla sua visione di gioco, non sarà a disposizione per i prossimi cruciali impegni. Il problema al polpaccio, emerso nelle scorse ore, si è rivelato più serio del previsto, costringendo il calciatore ai box in un momento chiave della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, lungo stop per il turco? Ecco quali partite dovrebbe saltare Leggi anche: Infortunio Dumfries, i tempi di recupero dopo l’operazione: ecco quali partite dovrebbe saltare Leggi anche: Infortunio Gilmour, incubo pubalgia: operazione e stop lungo. Ecco quante partite salta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calhanoglu fuori per infortunio in Inter-Napoli, domani sarà valutato. Sospetto affaticamento; Infortunio Calhanoglu: stop per il turco durante Inter Napoli. Le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori; Calhanoglu ko nel finale di Inter-Napoli: cosa gli è successo e quando può tornare in campo?; Retromarcia Inter sul mercato, stop al rinnovo di Calhanoglu. Inter: tegola Calhanoglu, svelati i tempi di recupero - Le condizioni di Calhanoglu dopo l'infortunio sono tutte da verificare. calciomercatonews.com

