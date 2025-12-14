Appalto da 72 milioni sulla salute mentale il Tar | Per i pasti non serve la white list anti-mafia

Il Tar ha stabilito che per la gara da oltre 72 milioni di euro sulla salute mentale non è necessario l’iscrizione alla “white list”, l’elenco anti-mafia dei soggetti non esposti a rischio. La decisione chiarisce le modalità di partecipazione alla maxi-gara per i servizi di assistenza a pazienti psichiatrici e con dipendenze dell’Azienda USL Umbria 2.

L'iscrizione nella "white list", l'elenco dei soggetti non esposti a rischio mafioso, non era obbligatorio per poter partecipare alla maxi-gara da oltre 72 milioni di euro per i servizi di assistenza a pazienti psichiatrici e con dipendenze dell'Azienda USL Umbria 2. Lo ha stabilito il Tribunale.

