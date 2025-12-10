Coppa Italia Ternana-Union Brescia 4-1 Biancoblù eliminati | gol e highlights

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana supera l’Union Brescia con un netto 4-1 nella gara di Coppa Italia Serie C, eliminandola dalla competizione. Una serata negativa per gli ospiti, che subiscono una sconfitta pesante in un match che lascia poche speranze di proseguire nel torneo. Di seguito i dettagli e gli highlights dell'incontro.

Serviva una scossa, è arrivata una sberla. A Terni l’Union Brescia vive una delle serate più amare della sua stagione e vede svanire il cammino in Coppa Italia Serie C con un secco 4-1 che non ammette repliche.La partitaL’approccio è molle, disattento, senza la cattiveria agonistica che un quarto. 🔗 Leggi su Today.it

