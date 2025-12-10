Coppa Italia Ternana-Union Brescia 4-1 Biancoblù eliminati | gol e highlights
La Ternana supera l’Union Brescia con un netto 4-1 nella gara di Coppa Italia Serie C, eliminandola dalla competizione. Una serata negativa per gli ospiti, che subiscono una sconfitta pesante in un match che lascia poche speranze di proseguire nel torneo. Di seguito i dettagli e gli highlights dell'incontro.
Serviva una scossa, è arrivata una sberla. A Terni l’Union Brescia vive una delle serate più amare della sua stagione e vede svanire il cammino in Coppa Italia Serie C con un secco 4-1 che non ammette repliche.La partitaL’approccio è molle, disattento, senza la cattiveria agonistica che un quarto. 🔗 Leggi su Today.it
Ternana-Union Brescia 4-1: rossoverdi in semifinale con Leonardi e Pettinari protagonisti - Union Brescia di Mercoledi 10 dicembre 2025: doppietta di Pettinari, reti di Leonardi e Bianay ... Secondo calciomagazine.net
RIVIVI – COPPA ITALIA, TERNANA-UNION BRESCIA 4-1, le Fere volano in semifinale - Union Brescia gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Lo riporta ternananews.it
+++ IL POTENZA VOLA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE C: 3-1 AL CROTONE +++ - facebook.com Vai su Facebook
La Fifa pronta a usare il Var anche per i calci d’angolo. L'intenzione è di introdurre la novità al Mondiale 2026 I calci d’angolo sono al centro della polemica. L’ultimo episodio: in Coppa Italia Lazio-Milan è stata decisa da gol nato da un calcio d’angolo discuss Vai su X
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero anteprima24.it
Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi ... juventusnews24.com
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra internews24.com
Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, si è insediata la prima dirigente Interdonato internews24.com
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it