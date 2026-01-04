Serie C Arzignano-Union Brescia 1-2 Vittoria in rimonta | gol e highlights

Da bresciatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Union Brescia si impone in rimonta sull’Arzignano, con il risultato di 2-1. Una vittoria che conferma la continuità e la solidità della squadra anche all’inizio del 2026. I biancazzurri dimostrano capacità di reagire nei momenti cruciali, portando a casa tre punti importanti in trasferta. Di seguito, i dettagli della partita, i gol e gli highlights di questa sfida valida per la Serie C.

Il 2026 dell’Union Brescia comincia nel segno della continuità e della personalità. Come già accaduto sul finire dello scorso anno, i biancazzurri sanno colpire nei momenti decisivi e portano a casa una vittoria di grande peso sul campo dell’Arzignano. Il 2-1 maturato in rimonta vale tre punti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

serie c arzignano union brescia 1 2 vittoria in rimonta gol e highlights

© Bresciatoday.it - Serie C, Arzignano-Union Brescia 1-2. Vittoria in rimonta: gol e highlights

Leggi anche: Serie C, Union Brescia-Albinoleffe 2-1. Vittoria in rimonta: gol e highlights

Leggi anche: Serie C, Cittadella-Union Brescia 1-1. Vido entra e firma la rimonta al 92’: gol e highlights

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Arzignano - Brescia; Serie C, le gare della 20^ giornata su Sky; Serie C Girone A, domani l'Union Brescia affronta l'Arzignano Valchiampo. La vigilia di mister Corini (VIDEO); Serie C, l’Union Brescia riparte da Arzignano: morale alto, ma gli assenti sono nove.

serie c arzignano unionSerie C, Arzignano-Union Brescia 1-2. Vittoria in rimonta: gol e highlights - Come già accaduto sul finire dello scorso anno, i biancazzurri sanno colpire nei momenti decisivi e portano a casa u ... bresciatoday.it

Arzignano-Union Brescia 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Union Brescia del 4 gennaio 2026: formazioni e tabellino. calciomagazine.net

serie c arzignano unionSerie C, il 2026 del Brescia comincia ad Arzignano: la diretta - L’emergenza persiste: nove indisponibili, fuori anche Di Molfetta. giornaledibrescia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.