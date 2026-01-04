Serie C Arzignano-Union Brescia 1-2 Vittoria in rimonta | gol e highlights
L’Union Brescia si impone in rimonta sull’Arzignano, con il risultato di 2-1. Una vittoria che conferma la continuità e la solidità della squadra anche all’inizio del 2026. I biancazzurri dimostrano capacità di reagire nei momenti cruciali, portando a casa tre punti importanti in trasferta. Di seguito, i dettagli della partita, i gol e gli highlights di questa sfida valida per la Serie C.
Il 2026 dell’Union Brescia comincia nel segno della continuità e della personalità. Come già accaduto sul finire dello scorso anno, i biancazzurri sanno colpire nei momenti decisivi e portano a casa una vittoria di grande peso sul campo dell’Arzignano. Il 2-1 maturato in rimonta vale tre punti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
