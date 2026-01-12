Nuovo appuntamento a Chiavari con la Fiera di Sant' Antonio Abate | nel centro 500 banchi di merci varie

A Chiavari torna l'appuntamento con la Fiera di Sant'Antonio Abate, un evento tradizionale che coinvolge il centro cittadino con circa 500 banchi di merci varie. Questa manifestazione, che si svolge all'inizio dell'anno, rappresenta un'occasione per scoprire prodotti di diversa natura e valorizzare le tradizioni locali, continuando a essere un momento importante per la comunità.

