Nuovo appuntamento a Chiavari con la Fiera di Sant' Antonio Abate | nel centro 500 banchi di merci varie
A Chiavari torna l'appuntamento con la Fiera di Sant'Antonio Abate, un evento tradizionale che coinvolge il centro cittadino con circa 500 banchi di merci varie. Questa manifestazione, che si svolge all'inizio dell'anno, rappresenta un'occasione per scoprire prodotti di diversa natura e valorizzare le tradizioni locali, continuando a essere un momento importante per la comunità.
A Chiavari l'arrivo dell'anno nuovo vuol dire come sempre Fiera di Sant'Antonio Abate e Fiera Agricola. L'appuntamento del 2026 è previsto per sabato 17 e domenica 18 gennaio, con circa 500 banchi di merci varie che animeranno le vie della città per offrire ai visitatori numerose occasioni di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sabato 17 e domenica 18 gennaio torna la fiera di Sant’Antonio a Chiavari.
