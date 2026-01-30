Congressi europei Padova torna protagonista | l’evento chiave in Fiera

Domani a Padova si conclude la dodicesima edizione di Association Days Europe, l’evento che ha portato in città i principali protagonisti del settore dei congressi e delle convention. La Fiera di Padova si è trasformata in centro di scambio e confronto tra decine di decision maker europei, tutti alla ricerca di nuove opportunità per rilanciare il comparto. La città si riafferma così come una delle mete più importanti per il turismo congressuale in Italia.

Arrivano in Fiera i big della meeting industry con buyer internazionali, nuove tecnologie e scelte strategiche che peseranno sul futuro degli eventi scientifici in Europa Padova riafferma il proprio ruolo nel panorama congressuale internazionale ospitando la dodicesima edizione di Association Days Europe, appuntamento che fino a sabato riunisce i principali decisori del settore della meeting industry. L'evento, in corso a Padova Congress, sta richiamando presidenti di associazioni scientifiche, organizzatori professionali di congressi e referenti di destinazioni provenienti da tutta Europa. I circa cento partecipanti sono figure accademiche di primo piano che affiancano all'attività scientifica ruoli decisionali nell'organizzazione di grandi congressi medico-scientifici.

