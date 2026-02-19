Legge sull’Antisemitismo la destra vuole mediare su un testo più morbido ma il Pd è a rischio spaccatura

La proposta di legge contro l'antisemitismo, presentata a gennaio al Senato, ha scatenato tensioni tra le forze politiche. La destra spinge per un testo più morbido, cercando di trovare un’intesa, mentre il Pd teme divisioni interne. La questione diventa ancora più complessa con le diverse opinioni sulle sanzioni e sulla libertà di espressione. Alla fine, ci si aspetta un dibattito acceso in aula, con il rischio di frammentazioni tra i partiti. La discussione si concentra ora sulle modalità di approvazione definitiva.

La proposta di legge per il «contrasto all’ antisemitismo », presentata a gennaio al Senato, potrebbe arrivare presto in aula. E, dalla prossima settimana, quando in commissione Affari costituzionali partirà la votazione degli emendamenti, la discussione diventerà delicatissima. Per la maggioranza, certo, che deve decidere che fare delle parti più controverse del testo – soprattutto quando si parla di divieti e sanzioni penali – ma soprattutto per l’opposizione e in particolare per il Partito democratico. Il moderato Graziano Del Rio è stato tra i primi a proporre l’idea di una legge specifica di contrasto all’antisemitismo o che comunque accolga la definizione – secondo alcuni troppo ampia – scritta dall’Ihra nel 2015 e già accolta dal Parlamento europeo e da 23 paesi dell’Unione.🔗 Leggi su Open.online

