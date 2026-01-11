Inter Primavera Sassuolo 4-0 | i nerazzurri di Carbone servono il poker Il resoconto del match

L’Inter Primavera si impone 4-0 sul Sassuolo, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra di Carbone ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo il passo della Fiorentina capolista. Di seguito il resoconto dettagliato della partita.

Inter News 24 Inter Primavera Sassuolo 4-0, i ragazzi di Carbone dominano i neroverdi per 4-0 e restano in scia della Fiorentina capolista. L’Inter Primavera inaugura il nuovo anno solare in campionato con una vittoria schiacciante, superando il Sassuolo con un netto 4-0. Nonostante un avvio di gara equilibrato, in cui i neroverdi si erano resi pericolosi soprattutto con Kulla, la squadra di Carbone ha saputo mostrare grande solidità, prendendo il controllo del match dopo la mezz’ora. La sfida si è sbloccata al 39? grazie a Vukoje, abile a risolvere una mischia furibonda nata dagli sviluppi di un calcio piazzato, regalando il vantaggio ai suoi. 🔗 Leggi su Internews24.com

