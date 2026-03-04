Paola Iezzi ricorda una giornata trascorsa con Lucio Dalla, descrivendola come surreale e diversa da tutte le altre. La cantante e produttrice racconta di aver condiviso momenti con il cantautore bolognese e di aver scoperto le sue canzoni preferite, evidenziando un legame speciale tra loro. La testimonianza si concentra sui ricordi di un'esperienza personale con Dalla e sulla sua musica.

Bologna, 4 marzo 2026 – C'è Lucio Dalla nel cuore di Paola Iezzi. Cantante di successo, produttrice discografica affermata, deejay perché ama la musica nel vero senso della parola: l'artista milanese, che questa sera sarà all'Arena del Sole di Bologna per la serata "Liberi", ricorda con emozione i momenti passati con il cantautore simbolo di Bologna in Italia e nel mondo. "Ricordo che andai a casa di Lucio con mia sorella nel 1998: fu lui a esprimere il desiderio di conoscerci e cantare con noi. Incredibile – racconta lei –. Fummo ospiti per un'intera giornata da lui che, a una certa ora, ci portò un po' a zonzo per la città, e poi chiacchierammo tanto a casa sua.

© Ilrestodelcarlino.it - Paola Iezzi e le canzoni preferite di Lucio Dalla: “Era diverso da tutti, trascorsi con lui una giornata surreale”

