Dior | il debutto Couture di Jonathan Anderson

Il debutto couture di Jonathan Anderson per Dior segna un momento di innovazione e raffinatezza. La collezione si distingue per l’equilibrio tra elementi poetici e dettagli quotidiani, creando un dialogo tra eleganza classica e modernità. Un’interpretazione che invita a riflettere sulle sfumature tra sacro e profano, offrendo uno sguardo nuovo sul mondo della moda di alta gamma.

Il debutto di Jonathan Anderson nella couture di Dior ha inizio con la vertigine poetica di un contrasto formidabile, quello tra la sacralità di due ciclamini legati da nastri di seta nera e la prosaica dolcezza di un sacchetto di dolci di Tesco. Il dono che John Galliano ha portato a Jonathan Anderson come benedizione per l'esordio da direttore creativo della maison. Da quei fiori definiti «i più belli mai visti» e ora replicati a testa in giù dal soffitto come in un rito di essiccazione che ferma il tempo. Dior Haute Couture PE 2026. Non una retrospettiva nostalgica ma un cabinet de curiosités "vivo" dove il designer costruisce una grammatica delle forme che trasforma il micro in macro e viceversa, in un gioco di proporzioni dove fiori di seta realistici sbocciano su top a palloncino velati di retina e strati di mousseline e organza sfilacciata si sovrappongono fino a sembrare piume.

