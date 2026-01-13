Jonathan Anderson debutta da Dior e ridisegna un nuovo tipo di uomo

Con la collezione Spring/Summer 2026, Jonathan Anderson si presenta come nuovo direttore creativo di Dior, proponendo un approccio sobrio e raffinato. Il suo debutto segna un cambiamento di tono, focalizzato su una visione autentica e senza spettacoli. Un ingresso che sottolinea la volontà di ridefinire il concetto di eleganza maschile, puntando su stile e sostanza senza effetti appariscenti.

Con la SpringSummer 2026, Jonathan Anderson inaugura il suo corso da Dior senza effetti speciali né proclami: non è un debutto "a colpi di slogan", ma un cambio di postura. È come se il designer avesse deciso di spostare l'asse della mascolinità non sul risultato, ma sul percorso. Non sull'apparire, ma sul modo in cui .

