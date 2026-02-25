Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2026 27 le borse più belle

D opo New York e Londra, il testimone passa a Milano. La Milano Fashion Week Autunno Inverno 202627 riporta le borse al centro della scena, consacrandole ancora una volta come uno dei punti forti delle sfilate meneghine. È qui che nascono le it-bag, quelle destinate a entrare nelle wishlist globali e a riscrivere il concetto stesso di accessorio. Rihanna sfodera il tiger print anni ’80 per le fredde strade di New York X In passerella, le proposte di Prada, Gucci, Fendi e Bottega Veneta (tra gli altri) oscillano tra architetture rigorose e morbidezze scultoree, pellami preziosi e colori inediti. Anticipando, con precisione quasi matematica, le borse che vedremo dominare il prossimo inverno. Dalle borse Fendi a quelle Prada: il meglio dalla MFW 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche:

Le borse più belle delle sfilate Autunno/Inverno 2026-27 della Milano Fashion Week

New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle

Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Questi sono i brand emergenti che non vediamo l'ora di vedere alla Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027; Milano Fashion Week: queste sono le sfilate da non perdere; Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi.

La diretta live della sfilata Fendi alla Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027, minuto per minutoTutti i dettagli della sfilata di debutto di Maria Grazia Chiuri alla guida di Fendi, in occasione della Milano Fashion Week ... vogue.it

Street Style: chi è In e chi Out alle sfilate della Milano Fashion Week AI 26/27Tra top e flop, i migliori e peggiori look Street Style avvistati alle sfilate della Milano Fashion Week inverno 2026 2027. Chi è In? iodonna.it

Tutti i dettagli della sfilata di debutto di Maria Grazia Chiuri alla guida di Fendi, in occasione della Milano Fashion Week x.com

L'amore era nell'aria oggi allo show Autunno/Inverno 2026 di @antoniomarrasofficial nel secondo giorno della Milano Fashion Week - facebook.com facebook