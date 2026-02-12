New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026 27 le borse più belle

La settimana della moda a New York ha portato in passerella le borse che vestiranno l’inverno 202627. Le collezioni mostrano modelli grandi, dai colori vivaci e con dettagli innovativi. Le grandi firme puntano su forme pratiche e design accattivanti, pronti a conquistare le clienti di tutto il mondo. Sono borse che combinano stile e funzionalità, pronte a diventare must-have della prossima stagione.

L a New York Fashion Week Autunno Inverno 202627 svela le borse di tendenza che segneranno la prossima stagione. Non semplici accessori, ma veri oggetti di desiderio capaci di ridefinire un look. In passerella, le creazioni di Michael Kors, Coach e Ralph Lauren, tra gli altri, esplorano volumi audaci, lavorazioni pregiate e dettagli che trasformano ogni modello in un manifesto di stile. Rihanna sfodera il tiger print anni '80 per le fredde strade di New York X Dalle handle bag dal manico rigido fino alle silhouette rétro rivisitate in chiave contemporanea: le tendenze del prossimo Inverno prendono forma a New York, anticipando i modelli che vedremo ovunque nei prossimi mesi.

