Bergamo al parco Sant’Agostino via all’ultimo lotto di lavori | Contiamo di riaprirlo in estate

A Bergamo, nel parco Sant’Agostino, sono stati avviati gli ultimi interventi di riqualificazione dell’area verde, con l’obiettivo di completare i lavori entro l’estate. Sono stati affidati i lavori per il completamento delle strutture, tra cui il parapetto, segnando un passo importante nel progetto di riqualificazione. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza del parco, che dovrebbe riaprire al pubblico nelle prossime settimane.

Con l’affidamento dell’ultima tranche di lavori, si chiude l’iter che consentirà al Comune di Bergamo di completare il tribolato cantiere per la riqualificazione del parco Sant’Agostino. Un intervento progettato dalla precedente amministrazione, fermato dall’alluvione del settembre 2024 quando una sezione del parapetto che perimetra l’area verde ha ceduto a valle, lasciando una ferita lunga 8 metri lungo le Mura. Manifestata la fragilità idrogeologica del sito il Comune è intervenuto con un nuovo progetto di messa in sicurezza (da integrare a quello per la riqualificazione del parco), approvato dalla Giunta nel maggio 2025, a cui poi ha dato corso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Parapetto crollato a Sant’Agostino, sulle Mura iniziano i lavori di ricostruzione

A Bergamo, sulle Mura di Sant’Agostino, i lavori di ricostruzione e consolidamento del parapetto del Baluardo del Pallone sono in corso dopo il crollo causato dalle intense piogge di settembre 2024. L’intervento, dal costo di circa 50 mila euro, mira a ripristinare la sicurezza e la stabilità di questa importante sezione delle mura storiche della città.

Terzo lotto della Tangenziale, l'ultimo aggiornamento di Anas: lavori al 50%, ecco cosa è stato fatto

Aggiornamenti sui lavori del Terzo lotto della Tangenziale di Forlì: al 50% di avanzamento, la nuova bretella si sta delineando, collegando l’ospedale Pierantoni e la statale Tosco Romagnola. L’intervento, da oltre 170 milioni di euro, prosegue verso la conclusione, migliorando la viabilità e i collegamenti stradali della zona.

