Comparto ex Mercato ecco il bando per assegnare i 70 futuri alloggi

Il Comune di Modena ha pubblicato il 16 febbraio un bando per assegnare 70 nuovi alloggi nel comparto ex Mercato, a causa dell’esigenza di offrire soluzioni abitative ai residenti. La procedura si chiuderà il 17 marzo alle 12, e prevede l’assegnazione in proprietà convenzionata. Gli appartamenti si trovano nel quartiere “Modena Moderna”, tra via del Mercato e via S., e sono destinati a famiglie con redditi bassi o medi. La domanda può essere presentata online sul sito del Comune.

Si tratta di 2 palazzine da 35 appartamenti ciascuna, no gas, in classe energetica A4, con numerosi servizi, pertinenze e spazi comuni. C'è tempo fino al 17 marzo ore 12 per partecipare E' stato aperto il 16 febbraio scorso e scadrà il 17 marzo alle ore 12 il primo bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 appartamenti a Modena nel Comparto "Modena Moderna", posizionato tra via del Mercato, via S. Forghieri e viale M. Finzi, in posizione comoda al centro storico di Modena; nelle vicinanze il parco di via Gerosa, il nuovo supermercato Esselunga, la Casa della Comunità, la scuola primaria e secondaria G.