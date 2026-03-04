parco delle torri programma avanti a rilento

I lavori di riqualificazione del Parco delle Torri sono ripresi il 20 gennaio, dopo un lungo fermo causato da problemi con la prima impresa incaricata. Nonostante la ripresa, il programma procede a ritmo lento e si trova ancora in corso. La fase di intervento è stata temporaneamente sospesa in precedenza, ma ora gli operai sono tornati sul sito.

Ancora in corso, nonostante la ripartenza a rilento, il programma del Parco delle Torri. Il 20 gennaio, dopo un lunghissimo stop, sono ripresi i lavori di riqualificazione sull'area, a seguito di una sospensione dovuta a problemi con la prima impresa aggiudicataria. Il cronoprogramma del progetto prevede la realizzazione in 39 settimane, costo 2.397.052,97 euro. Un progetto che risale al 2005, quando era stato firmato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lombardia l'accordo quadro per il "Contratto di Quartiere II - Parco delle Torri". In seguito a questo accordo, il Comune di Sesto e Aler avevano siglato la convenzione per attuare un nuovo piano della mobilità, la realizzazione di un nuovo edificio per attrezzature di interesse pubblico, la progettazione partecipata da parte degli abitanti e un nuovo parco.

