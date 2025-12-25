Il parco che a Monza rischia di scomparire mangiato da oltre 180 box e tre torri
Per l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti questo è uno dei maggiori interventi di rigenerazione urbana realizzati a Monza. La rinascita di uno di quegli angoli più suggestivi della città che, ormai da decenni, è in uno stato di totale abbandono. Un abbandono che spesso viene riferito a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Monza, scompaiono le torri e spunta il parco: la giunta rivede il progetto di riqualificazione
Leggi anche: Il Natale corre nel Parco di Monza: successo per la GEZE Monza Christmas Run con oltre 1.800 partecipanti
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Zona Parco Monza Affitto camere con contratto transitorio Per informazioni: link in bio #Monza #ParcoMonza #ZonaParcoMonza #AffittoCamere #AffittoTransitorio StanzeInAffitto StudentiMonza LavoratoriFuoriSede FuoriSede Brianza VivereAMonza - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.