Parcheggi a Como | oltre 200 posti in più per i residenti
Nella seduta di giunta di oggi 23 dicembre l’amministrazione comunale ha deliberato un incremento significativo dei parcheggi riservati ai residenti di Como. I posti disponibili passano da 950 a 1.167, con un aumento di oltre 200 stalli.La delibera iniziale era stata costruita sulla base delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Parcheggi: stalli riservati ai residenti in San Martino e 90 posti nel fossato del Giardino Scotto
Leggi anche: Parcheggi in Città Alta, le auto dei commercianti fuori dal borgo: 125 posti liberi ai residenti
Como, posti per residenti: 'A San Rocco 24 parcheggi, ma adesso ne risultano 18. Cosa sta succedendo?'; La valle dei dinosauri in Lombardia: oltre 200 impronte, Fontana: Un regalo della storia.
Parcheggi a Como: oltre 200 posti in più per i residenti - La Giunta ricalibra l’offerta dopo l’aumento delle domande: i posti salgono a 1. quicomo.it
Parcheggi a Como, addio alle strisce bianche e gialle: in città arrivano nuovi parcometri - Il nuovo anno, infatti, porterà con sé più di qualche rincaro, anche nel capoluogo lariano. espansionetv.it
Como, per la ‘rivoluzione’ parcheggi: “E’ pronto il ricorso, 30 anni di errori. La giunta non ha letto quel documento” - Da qualunque parte la si guardi, la rivoluzione dei parcheggi, annunciata dal sindaco Alessandro Rapinese, rappresenta in assoluto “una grande occasione persa. comozero.it
Recensione della Renault Twingo 2026: l'auto elettrica più conveniente d'Europa?
COMO, I PARCHEGGI PER RESIDENTI diventano blu: “Follia pura nel viale, marciapiede impraticabile, rischio investimenti e incidenti auto-bus”. Racconto completo nel primo commento - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.