parcheggi gratuiti sosta fino a mezzanotte

Si avvicinano rapidamente le festività natalizie e con esse sono stati attivati, già a fine novembre, una serie di parcheggi gratuiti e che vedono ora un ulteriore allungamento di orari (fino alle 24) grazie anche ai suggerimenti ed all'intervento di Confcommercio e Fipe: così sarà possibile un ulteriore e più agevole accesso al centro storico e con esso al consueto quanto atteso shopping natalizio. Stiamo parlando di stalli straordinari ricavati in viale Cavour, piazza Ariostea (anello interno) e piazza XXIV Maggio. "Uno sforzo notevole per l'amministrazione comunale che ha reso possibile questo allungamento – commenta con piacere Matteo Musacci (foto), presidente provinciale di Fipe – di orario per permettere di incrementare i flussi di turisti e visitatori che affollavano il centro.