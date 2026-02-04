Milano Cortina 2026 le prime gare al via oggi | curling e sci alpino maschile in programma

Oggi a Milano partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali 2026. Le prime gare di curling e sci alpino maschile sono già in corso, dando il via a due settimane di sport sotto i riflettori internazionali. Gli atleti si sfidano sulle piste e sui ghiacci, mentre tifosi da tutto il mondo seguono con entusiasmo gli eventi che inaugurano questa edizione.

Milano, 4 febbraio 2026 – Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 4 febbraio, iniziano i Giochi con le prime gare di curling (doppio misto). Previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e di slittino, con alcuni azzurri già in gara. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle in tv e streaming. Milano Cortina 2026, il programma di oggi. Ecco il programma delle prime gare di Milano Cortina 2026, in programma oggi mercoledì 4 febbraio: 19.05 – Curling (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizzera.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Milano Cortina2026 Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle Oggi sono partite le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Quando le prossime gare di sci alpino? Prime gare del 2026 a Kranjska Gora e Madonna di Campiglio Le prossime gare di sci alpino sono previste a Kranjska Gora e Madonna di Campiglio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; ecco chi porterà la Bandiera Olimpica durante la Cerimonia di Apertura. Olimpiadi Milano Cortina 2026, scopriamo lo Ski Stadium di BormioUna struttura realizzata con legno e pietro del luogo all’arrivo della mitica pista Stelvio dove si disputeranno tutte le prove di sci alpino maschili a partire da sabato 7 febbraio e tutte quelle di ... ilgiorno.it Milano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta integrale i Giochi Olimpici Invernali su HBO MaxWarner Bros. Discovery sarà il broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e garantirà al pubblico italiano ... msn.com Prima di Milano-Cortina 2026 e della gloria del 1956, Cortina aveva già vinto i Giochi. Si sarebbero tenuti nel 1944, ma la guerra fermò tutto. Impianti pronti, sogni congelati... Storie di un’Olimpiade che non si fece mai https://bit.ly/cortina_1944 #Olympics - facebook.com facebook A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.