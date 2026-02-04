Milano Cortina al via oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali | il programma e dove vederle

Oggi sono partite le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Alle prime luci del mattino, gli atleti hanno iniziato le gare di curling doppio misto. Le competizioni si svolgono tra le strade e le piste di questa regione, attirando già i primi spettatori e appassionati. La festa olimpica è ufficialmente iniziata.

(Adnkronos) – Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 4 febbraio, iniziano i Giochi con le prime gare di curling (doppio misto). Previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e di slittino, con alcuni azzurri già in gara. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina 2026, si parte: domani al via le Olimpiadi Invernali con le prime gare Domani a Milano e Cortina parte ufficialmente l’edizione 2026 delle Olimpiadi Invernali. Olimpiadi invernali Milano Cortina: il calendario e il programma delle gare Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avvicinano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Al via il nuovo progetto degli Ambasciatori del Gusto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; 10 cose da sapere a 10 giorni dal via; Milano Cortina al via, oggi prime gare. Orario, dove vederle in tv e streaming; Olimpiadi invernali, le edizioni prima di Milano-Cortina in foto. Milano, al via le Olimpiadi: caos viabilità, tutte le strade chiuseLe Olimpiadi Milano-Cortina 2026 stanno per cominciare e questo significa restrizioni per quello che riguarda la vibilità a Milano intorno alla zona di San Siro. SportMediaset ne traccia ... milannews.it Milano-Cortina 2026: come cambia la viabilità a Milano?Il capoluogo lombardo si blinda per i Giochi invernali, ecco come e per quanto tempo alcune strade resteranno chiuse e quali nuovi divieti ci saranno ... tgcom24.mediaset.it Milano-Cortina 2026: per quali sport tiferanno di più gli europei x.com Milano Cortina 2026, ogni dettaglio curato per offrire il massimo alle Nazionali Azzurre. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.