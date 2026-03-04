Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al via | oggi le prime gare azzurri subito in pista nel wheelchair curling

Oggi si aprono ufficialmente le Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con le prime gare di wheelchair curling e sci alpino. Gli atleti italiani sono scesi in pista già nelle prime ore, pronti a competere nelle discipline di apertura. La cerimonia di inaugurazione si terrà questa sera, mentre le competizioni proseguiranno nei giorni successivi.

Le competizioni dei Giochi Paralimpici Invernali iniziano oggi con il curling in carrozzina e le prove di sci alpino. La cerimonia ufficiale di apertura è prevista il 6 marzo all’Arena di Verona. Prendono il via oggi le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con le prime competizioni in programma prima della cerimonia ufficiale di apertura. Le gare inaugurali riguardano il wheelchair curling e le prove di sci alpino, mentre l’avvio formale dei Giochi sarà celebrato venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La manifestazione si svolgerà fino al 15 marzo, giornata in cui è prevista la cerimonia di chiusura allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina prendono il via oggi con le prime gare di wheelchair curling e le prove di sci alpino.

Medaglia di bronzo per l'Italia nel curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

